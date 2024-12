Forcément « The Caoch » s’est exprimé sur l’ap­port possible d’Andy Murray. S’il reste un peu scep­tique il a cepen­dant voulu rappeler le problème majeur qui va exister pour Novak Djokovic sur la fin de sa carrière et il n’a pas tort.



« Des gens du monde du tennis m’ont souvent demandé si je pensais que c’était une bonne idée ou non. Ce que je pense c’est : de quoi Novak a‑t‐il le plus besoin ? Je pense que la seule chose dont Novak a besoin, c’est de moti­va­tion. Après avoir senti qu’il est arrivé la fin pour Rafa, début 2024, il n’a pas retrouvé la moti­va­tion. Novak n’avait pas perdu son niveau depuis deux mois, c’est impos­sible : sa moti­va­tion s’est effon­drée car il a déjà gagné le combat contre Roger et Rafa. Finalement son « seul » tournoi de l’année était aux Jeux Olympiques, où il avait une immense moti­va­tion pour remporter l’or. Il a besoin de cette moti­va­tion, de ce déclen­cheur émotionnel qui lui donne envie de tout gagner, comme il l’a fait tout au long de sa carrière »