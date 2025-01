Quatre jours après le sacre de Jannik Sinner à l’Open d’Australie, Patrick Mouratoglou a décidé de faire le point via une vidéo publiée sur son compte Instagram. Et visi­ble­ment, l’en­traî­neur de fran­çais de Naomi Osaka n’est pas d’ac­cord avec le discours général concer­nant la supé­rio­rité du numéro 1 mondial.

« Tout le monde voit Jannik Sinner comme le meilleur joueur du monde en ce moment, mais je ne suis pas d’ac­cord. Il n’est pas au‐dessus de tout le monde. Je ne pense pas qu’il soit au‐dessus de Carlos. Je pense que lorsque Carlos est à son meilleur niveau, il y a un vrai match et je ne sais pas qui va gagner. Personne ne peut dire qui va gagner. Et tous leurs matchs ont été extrê­me­ment serrés, extrê­me­ment incer­tains, et Carlos a remporté de gros matchs contre lui. Je ne dirais donc pas qu’il est au‐dessus. Je pense que ces deux joueurs, Jannik et Carlos, sont au‐dessus de tous les autres. La diffé­rence, c’est qu’ils ont un type de jeu diffé­rent. Carlos commet beau­coup plus de fautes directes que lui. Il joue avec beau­coup plus de risques. La qualité de Sinner, c’est qu’il joue à un rythme fou, sans rater, et c’est vrai­ment son atout. L’atout de Carlos, c’est qu’il a cette puis­sance incroyable dans la raquette, et aussi la capa­cité de changer de rythme. »