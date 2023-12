Lors d’un entre­tien vidéo chez nos confrères d’Ubitennis, le coach de la révé­la­tion italienne de l’année, Matteo Arnaldi a répondu à plusieurs ques­tions essen­tielles concer­nant la carrière de son poulain. Visiblement, leur exemple est un certain Novak Djokovic.

« Quand on arrive à un haut niveau, c’est le service qui fait la diffé­rence, l’op­por­tu­nité d’avoir des points gratuits, c’est pour cela que nous travaillons sur le service en faisant de petits ajus­te­ments, pour l’amé­liorer un peu, surtout d’un point de vue tech­nique. Matteo est un joueur très complet, il n’a pas de lacunes ou de faiblesses parti­cu­lières. Il doit sûre­ment améliorer un peu la régu­la­rité de son revers, son coup le plus naturel. Son arrivée dans le top 50 ne lui donne pas l’im­pres­sion d’être arrivé. Il a des objec­tifs et des attentes très élevés, c’est pour­quoi il reste les pieds sur terre. En fait, Djokovic, toutes propor­tions gardées, est notre réfé­rence sur et en dehors du court »