Après avoir été maman, Angelique Kerber dont le palmarès parle pour elle‐même (NDLR : L’Allemande a été numéro 1 mondiale, elle a soulevé trois titres du Grand Chelem), sera de retour à l’Open d’Australie en janvier.

Répondant aux ques­tions e Sport Bild, la cham­pionne a expliqué qu’elle ne voulait pas se projeter ou se donner un réel objectif pour commencer.

« J’ai tout fait, je me sens bien. Nous sommes tout à fait dans les temps. Mais il est préma­turé de faire un pronostic. En clair, j’ai un vrai départ à « froid » en Australie et ce sera le plus diffi­cile que je n’ai jamais eu jusqu’à présent. Mais c’est juste­ment ce qui me motive ».