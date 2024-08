Holger Rune a retrouvé des couleurs cette semaine à Cincinnati, en attei­gnant les demi‐finale avant de perdre face à Frances Tiafoe.

Le Danois, qui se cherche toujours, semble avoir enfin trouvé l’en­tente qu’il cher­chait avec son entraî­neur actuel Kenneth Carlsen.

Reste à voir désor­mais si Rune va enfin nous montrer tout l’étendu de son poten­tiel, et s’il va réussir à retrouver le niveau qu’il avait en rempor­tant le Masters 1000 de Paris Bercy.

Une chose est sûre, comme l’a déclaré le joueur Américain Michael Mmoh : il a quelque chose de plus que les autres.

« Pour être honnête, il a toujours été mon choix, et il est un futur cham­pion du Grand Chelem. Il a juste ce truc en plus. Il a un peu de mal en ce moment, il y a beau­coup de chan­ge­ments d’en­traî­neur. Je pense qu’il a besoin d’un peu de conti­nuité pour aller de l’avant, mais il a beau­coup d’armes dans son jeu. Je ne le place­rais pas à côté de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, mais c’est un jeune talen­tueux qui a un excellent tennis. »