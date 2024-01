Après avoir tenté de trouver une expli­ca­tion aux nombreuses bles­sures de Rafael Nadal, qui a une nouvelle fois dû déclarer forfait pour l’Open d’Australie, Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a estimé que l’Espagnol avait davan­tage influencé la nouvelle géné­ra­tion de joueurs que ses collègues du Big 3 que sont Roger Federer et Novak Djokovic.

« Il est temps que nous commen­cions à célé­brer Rafael Nadal, parce que Rafael Nadal est la prin­ci­pale raison pour laquelle nous avons la passion et des joueurs comme Carlos Alcaraz ou Stefanos Tsitsipas. Rafael Nadal est celui qui a le plus marqué la jeune géné­ra­tion, plus que Roger Federer ou même Novak Djokovic, en raison de son compor­te­ment sur le court au fil des ans. Il s’est toujours comporté de la sorte. C’est un tel sportif, qui fait toujours beau­coup d’ef­forts, peut‐être même trop. Mais je pense que c’est ce que nous voulons voir chez nos jeunes joueurs et Rafa est la raison prin­ci­pale pour moi. »