À l’oc­ca­sion d’une rencontre avec des étudiants de l’École des Sports UAX dans le cadre de l’évé­ne­ment « Rafa Nadal : Au‐delà du tennis », l’homme aux 14 Roland‐Garros a expliqué en quoi la tech­no­logie avait fait évoluer le sport de haut niveau et notam­ment le tennis.

Cependant, le Majorquin a reconnu qu’il avait toujours préféré se fier à son ressenti et son expérience.

« La tech­no­logie change le sport. Dans mon cas, j’ai grandi avec peu de tech­no­logie, mais elle a beau­coup évolué dans le monde du sport. Aujourd’hui, on peut obtenir des infor­ma­tions sur tous les adver­saires, ce qui fait évoluer le jeu. Même si j’ai continué à me fier à mes sensa­tions en raison de la façon dont je comprends le tennis, en raison de la façon dont je l’ap­précie de manière beau­coup plus profonde. »