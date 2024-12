Lorsque Rafael Nadal a accepté un rôle d’am­bas­sa­deur auprès de l’Arabie saou­dite et de sa fédé­ra­tion de tennis, les critiques n’ont pas tardé à fuser en raison de la situa­tion poli­tique très contestée du pays dirigé par Mohammed Ben Salman.

Désormais retraité, le cham­pion espa­gnol va plei­ne­ment pouvoir se concen­trer sur sa mission. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré dans son inter­view accordée à The National News.

« J’accepte toutes les critiques, et je respecte surtout ceux qui critiquent les choses tout en respec­tant les autres. Quand ils ne respectent pas, c’est une autre histoire. Mais d’une certaine manière, je sais que lorsque je prends une déci­sion, c’est ce qui va se passer. Mais je ne me soucie pas tant que ça d’at­teindre l’ob­jectif que je veux atteindre ici. En fin de compte, il s’agit d’amé­liorer la vie et de promou­voir le sport dans ce pays. Si je suis capable, avec ce que je fais et ce que je vais faire ici, d’amé­liorer et d’amener plus d’en­fants dans le monde du tennis et du sport, c’est mon objectif et ma moti­va­tion. Si je n’y parviens pas, je me dirai que j’ai été critiqué et qu’ils avaient peut‐être raison », a‑t‐il ajouté. Mais si j’at­teins mon objectif, peut‐être qu’ils auront tort et que j’at­tein­drai mon but et ce que j’avais prévu de faire en étant ici. Je ne m’en préoc­cupe donc pas tant que ça. Je me concentre sur le fait de faire les choses le mieux possible, de rester concentré sur le voyage, et puis on verra. »