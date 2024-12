Après avoir désigné la joueuse qui pour­rait tirer son épingle du jeu en 2025 et remporter son premier titre du Grand Chelem, Andy Roddick s’est inté­ressé au cas d’Iga Swiatek dans le dernier épisode de son podcast.

Et l’an­cien numéro 1 mondial a fait part de ses inquié­tudes concer­nant la santé mentale de la Polonaise qui va devoir sans cesse revenir sur son affaire de dopage dans les prochaines semaines.

« Ma seule préoc­cu­pa­tion pour Iga Swiatek est de savoir comment elle va atterrir en Australie et comment elle va répondre aux ques­tions. Car ce qui va se passer, c’est qu’elle va devoir donner la même réponse à la même ques­tion tous les jours pendant les trois prochains mois. Des personnes moins impor­tantes devien­draient impa­tientes, je l’au­rais certai­ne­ment été. Elle est sensible, on la voit plus s’émou­voir que Jannik Sinner, qui garde les choses calmes et serrées. Je suis juste inquiet d’un chan­ge­ment d’en­traî­neur, de cette affaire de dopage et de la façon dont elle se présen­tera en Australie. »