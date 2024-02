Battu ce dimanche au dernier tour des quali­fi­ca­tions à Dubaï par Marton Fucsovics (4−6, 6–1, 6–4), Richard Gasquet vit une situa­tion inédite sur le circuit puis­qu’il a quitté en début de saison le top 100 pour la première fois depuis avril 2005. Le Français de 37 ans a d’ailleurs fait une décla­ra­tion inté­res­sante à ce sujet pour Tennis Majors.

“Oui, le but c’est de revenir dans les 100 mais ça va être compliqué car c’est dur quand même, et il faut faire beau­coup de matches. Je mesure que c’est dur de revenir : tu peux avoir le niveau, mais ce n’est pas évident de le réaliser. Je suis déjà content de pouvoir gagner quelques matches la semaine dernière et ici aussi. Mais ça va être dur. Sur un jour donné, je suis capable de battre de très bons joueurs, mais pour revenir dans les 100 il faut beau­coup jouer et beau­coup gagner. Et puis je n’ai plus 25 ans… Le 100e est plus fort aujourd’hui qu’avant mais si tu es bon, tu passes quand même.”