Quelques jours après l’an­nonce de sa retraite, qui aura lieu à l’oc­ca­sion de l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros, Richard Gasquet a répondu aux ques­tions de nos confrères argen­tins de Clay Tenis.

Et après avoir évoqué ses meilleurs souve­nirs avec certains de ses compa­triotes dont Jo‐Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, le Biterrois a révélé qui il choi­si­rait pour faire la fête.

« Je connais Jo depuis que nous sommes enfants et nous avons tout gagné. Nous avons gagné la Coupe d’Europe ensemble, la Coupe du monde U14. Nous avons tout fait. Nous sommes partis en vacances ensemble, nous avons toujours partagé des dîners dans de bons restau­rants dans des villes diffé­rentes. Pareil pour Gael. Ce sont de vraies amitiés, pas seule­ment des amitiés de tennis. Qui est le meilleur pou faire la fête ? Jo, Jo, défi­ni­ti­ve­ment Jo. Tsonga est de loin le meilleur pour les fêtes. On s’amuse toujours quand on sort avec lui. »