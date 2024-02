Avant le début du tournoi de Rotterdam (10 au 18 février), dont il est le direc­teur depuis vingt ans, Richard Krajicek a raconté plusieurs anec­dotes, notam­ment sur Carlos Alcaraz et Roger Federer.

Le patron de l’ATP 500 néer­lan­dais, vain­queur de Wimbledon 1996, s’est aussi exprimé pour Ubitennis sur sa tête d’af­fiche cette année, Jannik Sinner, qui va faire sa première sortie depuis son premier titre en Grand Chelem à l’US Open.

« Je pense que Djokovic et Sinner deux joueurs diffé­rents. Je ne joue pas contre Sinner donc je ne peux pas l’af­firmer parce que je ne sens pas la balle, mais d’après ce que je vois à la télé, je peux dire que les trois joueurs qui frappent le plus fort sont Alcaraz, Sinner et Rublev. »