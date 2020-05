Interrogé par Radio Marca, Francisco Roig, l’un des entraîneurs du joueur espagnol s’est expliqué sur la teneur des séances que devaient faire son « poulain » pendant cette période de déconfinement : « Depuis quelques jours, l’intensité est différente à chaque sortie. Maintenant c’est à lui de trouver le bon rythme, celui qui lui permet de ne pas trop piocher physiquement. Il devra aussi penser à se programmer des jours de repos. Comme tous les autres joueurs, il est en attente des décisions et cela reste compliqué de s’entrainer sans connaître la date du retour à la compétition. Cette pause n’est pas bonne pour Nadal. Cela ne l’aide pas mentalement. Rafa est actif, il aime avoir des objectifs à atteindre. Certains peuvent penser qu’une telle « trêve » peut lui permettre de se reposer, ce qu’il ne fait jamais. Personnellement, je ne peux dire si c’est la réalié ou non. On verra tout cela quand il sera à nouveau sur le circuit »