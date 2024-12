Depuis Londres où il parti­cipe à la finale de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), le 8e mondial Andrey Rublev a accordé une inter­view à Tennis Majors dans laquelle il fait le point sur sa saison 2024.

« Si on parle de tennis, il est évident que cette saison a été marquée par de nombreux hauts et bas, donc elle n’est peut‐être pas terrible, mais au final, j’ai fini dans le top 8, ce qui est incroyable. J’espère que mes pires saisons se termi­ne­ront comme celle‐ci, car de nombreux joueurs ont connu une saison incroyable et ont terminé 12e ou 15e mondial. »