Holger Rune et Patrick Mouratoglou ont annoncé ce lundi leur sépa­ra­tion, après six mois d’une colla­bo­ra­tion plus longue que prévue, durant laquelle le 8e mondial a notam­ment remporté le Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Dans un commu­niqué transmis à la presse danoise, Holger a précisé qu’il reste­rait proche de l’aca­démie Mouratoglou (les deux membres Mike James, data analyst, et Lapo Becherini, prépa­ra­teur physique, conti­nue­ront de travailler avec lui au quoti­dien) et du Français.

« Nous avons eu l’op­por­tu­nité d’avoir Patrick avec nous pour une période limitée et nous avons vécu six mois instruc­tifs et amusants. Nous allons profiter de cet appren­tis­sage pour aborder la saison sur terre battue, où trois Masters 1000 et un Grand Chelem nous attendent. L’académie Mouratoglou et Patrick font partie de notre orga­ni­sa­tion, comme c’est le cas depuis mes 13 ans », a expliqué le jeune danois, qui a égale­ment remercié l’en­traî­neur trico­lore sur Instagram.

Lars Christensen sera de nouveau l’unique coach d’Holger Rune tandis que sa mère, Aneke, conti­nuera de l’accompagner.