En 21 finales de tour­nois du Grand Chelem, seuls deux de la géné­ra­tion des années 90 ont réussi à aller jusqu’au bout (Dominic Thiem à l’US Open 2020 et Daniil Medvedev à l’US Open 2021). Un jour­na­liste d’Eurosport Norvège a fait cette remarque à Casper Ruud, triple fina­liste en Grand Chelem, qui a répondu de manière très franche.

« Il est évident que nous ne pouvons pas attendre que les choses nous soient servies, mais ces trois grands ont été extrê­me­ment bons. Nous avons parti­cipé à 21 finales et n’en avons gagné que deux, nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous‐mêmes. On a beau­coup parlé de Zverev, Tsitsipas et Medvedev lors­qu’ils sont arrivés, on pensait qu’ils allaient apporter un chan­ge­ment et renverser Federer, Nadal et Djokovic, mais ils n’y sont pas parvenus. »