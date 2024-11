Invité d’une émis­sion spéciale consa­crée à Rafael Nadal sur Bein Sports, Fabrice Santoro, après avoir raconté la première fois qu’il avait entendu parler de l’homme aux 14 Roland‐Garros, a expliqué comment il avait appris à aimer et à devenir fan, autant du joueur que de l’homme.

« Lorsque je l’ai vu débar­quer avec son débar­deur et son panta­court, je me suis dit : ‘Mais c’est qui ce jeune agressif qui vient faire de l’ombre à Roger Federer’. Et par la suite, je me suis dit, mais en fait il est sympa, il est irré­pro­chable, il ne discute pas un point, il est très correct avec les ramas­seurs de balle, il ne casse pas une raquette, à chaque fois qu’il perd et qu’il sort du terrain, il ne cherche jamais une excuse et il rend toujours hommage à son adver­saire. J’ai vu toutes ses qualités éclore année après année et à l’ar­rivée je suis devenu complè­te­ment fan de Rafael Nadal. Et aujourd’hui je me dis une chose : si vous n’êtes pas fan de Rafael Nadal, c’est que vous n’avez pas eu la chance de croiser son chemin. »