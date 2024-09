Quelques jours après s’être de nouveau illustré de manière peu glorieuse en faisant preuve d’une comba­ti­vité plus que douteuse lors de sa défaite dès le premier tour du Challenger de Rennes (6−0, 6–1 en seule­ment 37 minutes), Benoît Paire s’est attiré les foudres de l’an­cienne joueuse trico­lore et actuelle consul­tante pour RMC Sports, Sarah Pitkowski.

Pour l’an­cienne 29e joueuse mondiale, le compor­te­ment du Français n’est pas accep­table, d’au­tant plus lors d’un évène­ment sur le sol français.

« Le compor­te­ment de Benoît Paire, au‐delà du fait qu’il soit blessé, que ce soit une fausse excuse ou qu’on essaie d’en­rober les choses, qu’il a sur le terrain aujourd’hui est inad­mis­sible. Cela n’en­gage que lui s’il est à l’autre bout du monde mais se comporter comme cela dans un tournoi fran­çais, qui impacte l’image du tournoi et qui est en plus dirigé par un ancien joueur (Nicolas Mahut, toujours en acti­vité en double), cela peut avoir des consé­quences à l’heure où l’on a du mal à trouver des parte­naires qui vont donner de l’argent pour ces tour­nois pour que des jeunes fran­çais aillent cher­cher des points pour monter au clas­se­ment, que ce soit dans le tennis masculin ou féminin. C’est inad­mis­sible et cela devrait même être sanc­tionné. On sait par exemple que l’ATP, quand il y a qui font semblant de jouer parce qu’en fait ils sont blessés, il y a des sanc­tions. Et ce compor­te­ment d’en­voyer des baisers pour narguer tout le monde… Quand Benoît Paire était 30e mondial et qu’il était à Bercy, ok ca fait rire mais là cela ne me fait pas rire du tout. »