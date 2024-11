Au delà de des victoires et du titre acquis à Malaga, ce qui a été le plus surpre­nant lors de cette phase de finale de la Coupe Davis, c’est le plaisir visible que Jannik Sinner a pris sur et en dehors du cout.

Alors qu’il est un vrai adepte du « poker face » et que sa gestion des émotions est un must, Jannik a quelques fois lâché les « chevaux » à Malaga en souriant très souvent surtout quand il était avec son ami Matteo Berrettini.

Ces images sont forcé­ment récon­for­tantes d’au­tant qu’en coulisses les audi­tions concer­nant son affaire de dopage se poursuivent.

Ce petit séjour en Espagne est donc rassu­rant pour les fans de la petite balle jaune, Jannik n’est pas un robot, il est un vrai être humain surtout quand il est le porte drapeau d’un pays devenu la nation domi­nante du tennis.