Coéquipier en double de Jannik Sinner avec l’équipe d’Italie la semaine dernière à Malaga, Lorenzo Sonego a aussi affronté quatre fois son compa­triote en 2023, sans jamais réussir à le battre.

« Il tennis di Sinner è impres­sio­nante e più volte, pur prepa­ran­domi a dovere, mi sono trovato a chie­dermi come fosse possi­bile batterlo.



Mi sono sempre dato la stessa risposta… non si può fare. Lotterò sempre, ma a volte bisogna essere obiet­tivi«



« Le tennis de Sinner est impres­sion­nant et plusieurs fois, même si je me suis bien préparé, je me suis demandé comment il était possible de le battre. Je me suis toujours donné la même réponse : c’est impos­sible. Je me battrai toujours, mais parfois il faut être objectif », a avoué le 47e mondial à Tuttosport après le deuxième sacre de l’Italie en Coupe Davis dimanche à Malaga.