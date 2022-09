Dans sa chro­nique écrite pour le quoti­dien espa­gnol El Pais à propos de la retraite de Roger Federer, Toni Nadal est revenu sur plusieurs aspects du cham­pion suisse avec par exemple une géniale anec­dote le concer­nant dans les vestiaires de Monte‐Carlo il y a plusieurs années.

Revenant au jeu, l’oncle le plus célèbre du circuit a notam­ment révélé ce qu’il disait à son neveu, Rafa, avant d’af­fronter Roger qui pouvait parfois sembler tota­le­ment injouable sur le court.

« Au cours des premières années de Rafael sur le circuit, en 2006 ou 2007, je me souviens lui avoir répété plusieurs fois avant d’en­trer sur le court lors de ses matchs contre lui : ‘Il y aura des moments où il te fera sentir que tu es très infé­rieur à lui. Continue à te battre et attends que l’orage passe’. C’était le senti­ment qu’il vous lais­sait dans les moments qu’il vous inspi­rait, celui d’une impuis­sance totale. Dans ses moments d’ins­pi­ra­tion maxi­male, on avait l’im­pres­sion qu’il jouait à autre chose. Pendant de nombreuses années, il nous a enchantés avec des drops subtils, des volées magis­trales ou des retours impro­bables. Et tout cela, en donnant le senti­ment de n’être même pas ébou­riffé. Heureusement pour nous, main­tenir ce niveau pendant tout un match, même pour lui, était très diffi­cile. Mais je dois dire que, malgré les coups du diable subis par mon neveu, j’ai eu beau­coup de chance d’avoir pu le voir jouer tant de fois en direct. »