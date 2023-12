Consultante pour le site Tennis.com, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Tracy Austin, après s’être penchée sur la saison d’Andrey Rublev et de Daniil Medvedev, a cette fois analysé celle de Carlos Alcaraz, vain­queur à seule­ment 20 ans de Wimbledon après une victoire en cinq sets face à Novak Djokovic en finale.

Pour l’Américaine, ce sacre est inti­me­ment lié à son parcours quelques jours avant sur l’ATP 500 du Queen’s où l’Espagnol avait réussi à remporter le tournoi après être passé tout proche de la défaite au premier tour.

« Mais quand on étudie ce qui s’est passé, on s’aper­çoit que la façon dont Carlos a fait cela est extra­or­di­naire. En juin, Alcaraz a entamé sa saison sur gazon avec un bilan de 4–2 sur cette surface. Il venait égale­ment de subir une défaite frus­trante face à Novak Djokovic en demi‐finale de Roland Garros, où son corps s’était contracté sous l’effet de la nervo­sité. Au premier tour du Queen’s Club, il a battu Arthur Rinderknech, 83e joueur mondial, au jeu décisif du troi­sième set. Et s’il avait perdu ? Aurait‐il joué suffi­sam­ment de matchs sur gazon avant Wimbledon ? Et comment cela aurait‐il affecté son état d’es­prit ? Au lieu de cela, Carlos a remporté le tournoi, son premier titre sur gazon. Il ne fait aucun doute que ce qui a commencé au Queen’s lui a donné la confiance dont il avait besoin pour s’épa­nouir au All England Club. »