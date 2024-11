Voilà déjà plusieurs mois que Stefanos Tsitsipas a décidé de se séparer de son père Apostolos en tant qu’en­traî­neur, et les résul­tats se font toujours attendre pour le Grec.

De quoi soulever des ques­tion­ne­ments sur la déci­sion de l’an­cien fina­liste de Roland‐Garros, qui reste cepen­dant convaincu d’avoir fait le bon choix, d’au­tant plus que même sa rela­tion privée avec son père se dété­rio­rait petit à petit.

« Mon père a proba­ble­ment été le cœur de toute ma vie, pas seule­ment dans le tennis, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Il est évidem­ment l’une des personnes en grande partie respon­sables de mes succès jusqu’à présent, mais j’ai aussi besoin d’explorer mes propres limites, d’avoir ma propre histoire et de me lancer dans un voyage diffé­rent pour conti­nuer à apprendre. Il a été très diffi­cile pour nous deux d’avoir une rela­tion père‐fils natu­relle pendant toutes ces années de cham­pion­nats. C’est aussi l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles j’ai décidé de me séparer de lui en tant qu’en­traî­neur. En fin de compte, cela peut aussi être compris comme un moyen de sauver notre relation. »