Grand admi­ra­teur et même imita­teur de Roger Federer, Stefanos Tsitsipas lui a rendu un très bel hommage via son compte Instagram avec quelques formules et jeux de mots très bien sentis.

« Il est venu. Nous avons vu. Il a conquis. Nous l’avons admiré. Merci Roger Federer d’avoir élevé notre sport à un niveau inson­dable. Pour avoir rendu ce sport si facile, mais en même temps si compliqué à imiter. Ton style, ta person­na­lité, ton talent, ta finesse et ta passion reste­ront à jamais gravés dans la mémoire des joueurs de tennis ! Je ne te remer­cierai jamais assez d’avoir été la raison pour laquelle j’ai pour­suivi le tennis en premier lieu. La raison pour laquelle je joue un revers à une main aujourd’hui. La raison pour laquelle j’ai rêvé pour la première fois de te voir soulever le trophée de Wimbledon en 2004. Pour vrai­ment « fédérer » quel­qu’un, il faut non seule­ment le dominer, mais aussi le dominer avec classe et style. Et cela se trouve dans le diction­naire urbain grâce à toi Roger Federer. Fier et honoré de faire partie de « La dernière danse » à vos côtés. »

Pour rappel, le Grec aura l’hon­neur de partager la même équipe que le Maestro suisse avec la Team Europe lors de la Laver Cup prévue du 23 au 25 septembre à Londres.