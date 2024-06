Lors d’une inter­view accordée à Tennis Actu, le jeune fran­çais a été inter­rogé sur l’ac­tua­lité poli­tique parti­cu­liè­re­ment chargée en France ces derniers jours.

« Non fran­che­ment, sur le circuit, en tout cas entre Français, on ne parle pas du tout de poli­tique. Après ça peut arriver sur des dîners ou quoi. Mais j’avoue que je n’ai parlé de poli­tique avec personne. Déjà parce que moi je ne m’y connais pas beau­coup, d’ailleurs je vais commencer à suivre un peu parce que ça commence à devenir inté­res­sant. Mais je ne m’y connais pas beau­coup et j’en ai parlé avec aucun joueur. On parle de plein de choses entre nous mais de poli­tique, ça ne nous est pas trop arrivé et je pense que ce n’est pas le plus impor­tant. Quand je passe des moments avec les autres joueurs… La poli­tique ça peut être cool, mais moi je suis là pour passer des bons moments et il y a d’autres sujets », a déclaré le 105e mondial.