Récemment invité du podcast Nothing Major, Stan Wawrinka, après avoir expliqué que c’était irres­pec­tueux pour Federer, Nadal, Djokovic et surtout Murray de l’in­té­grer parmi un « Big 5 », a dévoilé l’ad­ver­saire parmi ces quatre joueurs qu’il préfé­rait affronter.

« Cela peut paraître étrange, car j’ai perdu plus de 20 fois contre lui. C’est toujours contre lui que je me suis senti le plus à l’aise. Lors des ATP Finals 2014, j’ai perdu 3–6, 0–6 et j’ai apprécié. Il a un coup si fin et si propre. Même s’il te détruit, tu pleures de joie parce que tu as en face de toi le joueur de tennis parfait », a déclaré le joueur suisse, toujours aussi humble et admiratif.