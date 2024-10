Septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant pour Eurosport, Mats Wilander a évoqué l’hé­ri­tage du Big 3 en se mettant dans la tête de Novak Djokovic après l’an­nonce de la retraite de Rafael Nadal.

« Je pense que Novak se sentira très fier. Triste d’une certaine manière, mais il a survécu à la tempête. Il est plus jeune que Roger et Rafa et il a survécu à tout cela. Il est le joueur de tennis le plus victo­rieux de tous les temps. Je pense qu’il serait fier. Je pense qu’il le voit mieux que quiconque, l’in­fluence que Federer et Nadal ont eu sur Alcaraz, Sinner et les autres. Je pense que Novak a ressenti l’effet des deux grands, Rafa et Roger, plus que n’im­porte quel autre joueur. Mais il se sentira fier car il s’est fait sa place. Et l’in­fluence de Novak est très clair en ce qui concerne le physique de tous les joueurs aujourd’hui. »