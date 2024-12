Alors qu’il s’est plaint cette année du calen­drier, qu’il juge trop chargé, Carlos Alcaraz a encore parti­cipé à deux matchs d’ex­hi­bi­tion aux Etats‐Unis pendant l’in­ter­saison, à New‐York face à Ben Shelton et à Charlotte contre Frances Tiafoe.

Mis en garde par Andy Roddick et John Isner, le quadruple lauréat en Grand Chelem a été défendu par le consul­tant star d’Eurosport, Mats Wilander.

« Je pense qu’il est très positif que Carlos Alcaraz parti­cipe à certaines exhi­bi­tions. Je ne suis pas un grand fan des tour­nois d’ex­hi­bi­tion où l’on doit jouer trois, quatre ou cinq matchs. Mais lorsque vous allez dans des stades gigan­tesques comme le Madison Square Garden, c’est bien, et il ne s’agit que d’un seul match. Il ne s’agit pas de se préparer quatre ou cinq jours à l’avance et de jouer trois ou quatre matches. Avec toutes les discus­sions sur le calen­drier, jugé trop diffi­cile, je pense qu’il faut savoir diffé­ren­cier les types d’ex­hi­bi­tions. Et une expo­si­tion comme le Madison Square Garden, l’ex­pé­rience de la ville de New York en automne et en hiver, est une grande source d’ins­pi­ra­tion pour n’im­porte quel artiste ou athlète. Je pense donc qu’il a bien fait. »