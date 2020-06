Dans son long entretien à Ubitennis, Pat Cash se confie sans langue de bois sur l’actualité de la petite balle jaune. L’Australien a notamment fait part de ses regrets concernant la Coupe Davis : « Pour moi, les rêves étaient les Grands Chelems et la Coupe Davis. La Coupe Davis, c’était l’histoire du tennis. Certains des plus grands matchs de l’histoire ont peut-être eu lieu en Coupe Davis… La finale où je suis revenu de deux sets à rien contre Pernfors (en 1986), je m’en souviens encore plus que la finale de Wimbledon (1987). Aujourd’hui, les joueurs ne savent presque pas ce qu’était la Coupe Davis et qui l’a gagnée. »

L’ancien quatrième mondial estime que l’ATP Cup a opté pour un meilleur format : « Elle a actuellement un meilleur format (que la Coupe Davis). La Coupe Davis a montré de bons matchs dans la mauvaise ville… En Australie, cela aurait été 10 000 fans. » Enfin, le lauréat de Wimbledon 1987 estime que la Coupe Davis pourrait viser la semaine de la Laver Cup lorsque Roger Federer ne jouera plus : « La Laver Cup a la meilleure semaine, celle où la Coupe Davis devrait avoir lieu. Qui sait si elle l’aura un jour, peut-être quand Federer ne jouera plus la Laver Cup. »