La France n’y arrive pas. Interrogé sur ses échecs succes­sifs, Ugo Humbert n’a pas la clé pour parvenir à retourner la situa­tion comme il l’a expliqué à l’Equipe.

Toujours pas ! 😢



Successivement battue par l’Australie et l’Espagne, l’équipe de France est éliminée dès la phase de poules pour la 5ème édition consé­cu­tive :

▪️ 2019 : Poules ❌

▪️ 2020–21 : Poules ❌

▪️ 2022 : Poules ❌

▪️ 2023 : Poules ❌

▪️ 2024 : Poules ❌



« Je ne sais pas trop. Ce n’est pas à moi d’ana­lyser tout ça… Il y aura d’autres occa­sions, on y arri­vera. Il faut avancer et éviter de penser à tout ça. On est humbles, on y retourne. En tennis, tu peux parfois faire un super match et perdre, ou gagner quand tu n’es juste pas bon. Même quand tu te donnes à fond parfois, ça ne passe pas »