De passage en confé­rence de presse ce mardi après sa défaite face à Botic Van De Zandschulp pour le premier match de la rencontre entre l’Espagne et les Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe Davis, Rafael Nadal, visi­ble­ment déçu de sa perfor­mance, a annoncé qu’il avait proba­ble­ment disputé le dernier match de sa carrière en simple tout en faisant preuve d’une grande luci­dité sur son niveau de jeu.

« J’ai le senti­ment que c’était mon dernier match de tennis profes­sionnel en simple. J’ai perdu mon premier match de Coupe Davis et j’ai perdu le dernier. Si j’étais capi­taine, je ne me choi­si­rais pas en cas de prochain match. Si nous gagnons et que nous nous quali­fions pour les demi‐finales, le moyen le plus simple sera proba­ble­ment de choisir Roberto Bautista pour jouer à ma place. Mais ce n’est pas moi qui décide. »