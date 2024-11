Les Pays Bas seront sous les feux de la rampe puis­qu’ils affron­te­ront en lever de rideau des quarts de finale l’Espagne de Rafael Nadal. Un évène­ment qui semble motiver les bataves comme l’a expliqué le numéro 1 du team orange.

« C’est le dernier tournoi de Nadal, donc je m’at­tends à une ambiance de folie. Je pense que ça va être une journée incroyable et j’es­père que nous pour­rons obtenir un bon résultat contre eux » a expliqué Tallon alors que son coéqui­pier Botic Van de Zaandschulp est sur la même longueur d’ondes : « J’attends vrai­ment ce match avec impa­tience, c’est spécial. De plus, avec Alcaraz ici… il y a de grands noms chez l’ad­ver­saire . J’attends ce match avec impa­tience et nous verrons comment tout cela se passe »