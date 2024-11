On le sait Iga est une grande fan de l’Espagnol. Alors que Rafa va clore sa carrière, elle a bien voulu évoquer ses meilleurs souve­nirs le concernant.

« Je me souviens que nous nous sommes entraînés une fois à Roland Garros. C’était en fait un cadeau pour mon anni­ver­saire. Nous avons frappé pendant 15 minutes et j’ai réalisé qu’il avait les pieds sur terre et qu’il était humble. C’était la première fois que je lui parlais, c’était donc spécial. Ensuite, je me souviens qu’en 2021, il a perdu la demi‐finale contre Novak [Djokovic] et je l’ai vu, car nous étions tous logés dans le même hôtel à cause du COVID. Je l’ai vu quelque part dans l’hôtel et je lui ai dit que j’avais même pleuré quand il avait perdu. Il était si calme et il m’a dit : « C’est juste du tennis, la vie continue et il y aura d’autres objec­tifs à l’avenir »