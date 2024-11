Jannik a bien voulu évoqué sa situa­tion concer­nant son affaire auprès de nos confrères d’Ubitennis. L’Italien n’est visi­ble­ment pas inquiet.

« Nous nous en sommes sortis trois fois de manière posi­tive, et je suis convaincu qu’il en sera de même pour la quatrième fois. J’ai toujours essayé de comprendre ce que j’avais fait de mal ou ce que j’au­rais pu faire de mieux. J’ai parlé à mon équipe, nous avons dit de faire de notre mieux, parce que nous ne pouvons pas faire plus. Mon équipe m’a beau­coup poussé, il y a eu des jours où je n’étais pas très bien, des nuits où je n’ai pas bien dormi, il faut donc une combi­naison entre le joueur et l’équipe. Quand je mets ma casquette, je ne pense pas à ce qui se passe en dehors du terrai »