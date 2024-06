L’équipementier du Serbe sort toujours des produits très réussis quand le Serbe gagne un nouveau titre du Grand Chelem. On se souvient notam­ment de sa dernière veste après Roland‐Garros ou encore du polo blanc et de ses petits croco­diles en or qui formait le chiffre 311 quand il a dépassé le record des 310 semaines de Federer à la tête clas­se­ment mondial.

Si jusque là tout va bien, le désir de la marque de voir son cham­pion réaliser des nouveaux exploits a conduit à un gros bug. En effet un survê­te­ment en édition limitée est arrivé derniè­re­ment dans les maga­sins aux USA floqué du chiffre 25.…

Une erreur infor­ma­tique selon le boss qui a très vite riposté sur les réseaux pour s’excuser…

On se souvient aussi que la marque avait « recyclé » la collec­tion de Wimbledon en 2023 pour les ressortir lors du titre du Serbe à l’US Open 🙂