Joueur facé­tieux, doué, possé­dant avec une main incroyable, Tommy Paul a sorti l’homme en forme du moment Jack Draper au Queens. L’Américain est en demi‐finale et compte bien aller au bout.

» J’ai joué du bon tennis et j’aime le gazon. Je savais qu’au­jourd’hui allait être une bataille. Ce n’est jamais facile contre Jack, car il a joué un très bon tennis, donc je suis très heureux de l’avoir vaincu » a expliqué Tommy.

Et l’on se souvient alors d’une autre décla­ra­tion faite il y a deux ans et qui pour­rait bien être véri­fiée cette semaine et aussi lors de Wimbledon où Tommy sera forcé­ment un outsider.

« Quand j’ai commencé à travailler avec mon entraî­neur Brad Stine, il m’a dit que le gazon fini­rait par être ma meilleure surface » reste plus qu’à.…