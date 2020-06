C’est officiel. Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini disputeront l’UTS de Patrick Mouratoglou qui débutera les 14 et 15 juin. Le Grec (pensionnaire de la Mouratoglou Academy) et l’Italien complètent un plateau très fourni puisque David Goffin, Richard Gasquet, Benoit Paire, Lucas Pouille, Alexei Popyrin, Dustin Brown et Félix Auger-Aliassime. Le dixième et dernier joueur sera annoncé prochainement et il devrait s’agir d’un joueur du Top 10.