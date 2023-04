A l’oc­ca­sion de la première édition de la United Cup en janvier dernier, Paula Badosa a eu la chance de faire équipe avec Rafael Nadal sous les couleurs de l’Espagne. « Il est très impliqué pendant les matchs. Il me parle un peu de jeu, me disait de rester très agres­sive », expliquait‐elle déjà à l’époque.

Lors d’une inter­view accordée au jour­na­liste Steve Weissman, la 33e joueuse mondiale a raconté une anec­dote savou­reuse sur son premier match sous le regard de l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« Jouer sous le regard de Rafa est la chose la plus diffi­cile à faire. Lors de mon match, je priais pour qu’il ne vienne pas. Il y avait 2–1 dans le premier set et il est apparu. Je me suis dit : ‘Ne pense pas que c’est Rafa qui te regarde’, parce que c’est très dur. Rafa est mon idole depuis que j’ai 5 ans », a expliqué Paula avec franchise.

Interviewed by @Steve_Weissman — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 6, 2023

Une réac­tion compré­hen­sible, surtout pour une Espagnole.