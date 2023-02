Lors de sa confé­rence de presse d’après match suite à sa quali­fi­ca­tion pour la finale du WTA 250 de Lyon, Caroline Garcia, native de la région pari­sienne mais arrivée à Lyon toute petite, a révélé qu’elle dormait chez ses parents lors de cette semaine. Une situa­tion bien diffé­rente du reste de la saison où elle cumule les séjours en hôtels.

« Je dors chez mes parents pendant le tournoi. Au petit‐déjeuner c’est un peu chacun pour soi (rires) mais on a souvent le même timing. Hier (vendredi), c’était le matin, je ne faisais rien et je me suis mise à faire un cake. Et le soir, quand je suis rentrée, tran­quille, j’ai pris ma petite tisane avec mon bout de cake. Et fran­che­ment, ça change complè­te­ment comparé à l’hôtel. Avant le premier tour, je me suis dis que je n’avais pas du tout l’im­pres­sion de devoir rentrer dans un match, et j’avais peur de ne pas arriver à me mettre dans le tournoi. Mais en fait, j’étais hyper stressée. Ça fait quand même du bien d’être complè­te­ment en dehors de ces routines. Tu vis la semaine complè­te­ment différemment. »