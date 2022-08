Corey Gauff (papa de Cori) : « Lors d’un tournoi quand elle avait neuf ans, les gens secouaient les grilles et applaudissaient à chaque fois qu’elle ratait un coup »

Mentor et entraî­neur de sa fille depuis qu’elle est toute petite et qu’elle a décidé de percer dans le tennis, Corey Gauff, ancien basket­teur à Georgia State, a récem­ment dévoilé une anec­dote à propos d’un tournoi où il était la seule personne au bord du court à la soutenir.

« Elle avait neuf ans à l’époque, et il est rare que les gens applau­dissent et secouent la grille à chaque fois que l’en­fant rate son coup. Et ils préfé­raient clai­re­ment l’autre fille. Ils voulaient qu’elle gagne contre Coco. Il n’y avait que moi et elle, mais personne ne pouvait être plus bruyant que moi. »