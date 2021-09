Si l’on sait que l’en­tente n’a jamais été au beau fixe entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios, en grande partie à cause des réti­cences et moque­ries de l’Australien, il se pour­rait que ce dernier ait quelque peu changé son fusil d’épaule.

Toujours très présent sur les réseaux sociaux, Nick a donc commenté une publi­ca­tion élogieuse de l’US Open sur le numéro 1 mondial. « Pretty Dope » (c’est cool, ça déchire, NDLR), a écrit celui qui n’a jamais perdu face au Serbe en deux confrontations.