Lors d’une discus­sion sur la Cadena SER avec Alex Corretja, Juan Carlos Ferrero a fait quelques révé­la­tions passion­nantes au sujet de son poulain, Carlos Alcaraz, et sa faci­lité à glisser de somp­tueuses amorties.

« Je dirais que l’amortie est le coup que nous travaillons le moins car c’est quelque chose qu’il a natu­rel­le­ment. D’ailleurs, avant la finale de Barcelone contre Tsitsipas dimanche, je lui avais dit qu’il était plus diffi­cile si le Grec recu­lait, il serait plus diffi­cile pour lui de courir vers l’avant que de se déplacer laté­ra­le­ment, et qu’il était donc inté­res­sant pour lui de jouer des amor­ties. Mais pas trop. Il a commencé à en faire beau­coup et je n’ai rien pu dire parce qu’il s’en sortait très bien. Une fois, à Séville, il jouait déjà à 16 ans (en Challenger, ndlr). Il en a fait telle­ment que je lui ai dit ‘n’en fais pas une de plus’, j’étais sérieux. Il m’a promis qu’il ne le ferait pas. Et deux points plus tard, il a fait une amortie et a gagné le set. Il s’est tourné vers moi en riant et s’est excusé en disant qu’il n’avait pas pu s’en empê­cher », a raconté le lauréat de Roland‐Garros 2003.