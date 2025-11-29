AccueilInsoliteLes sites de rencontres, ça marche, Danielle Collins a enfin un chéri...
Les sites de rencontres, ça marche, Danielle Collins a enfin un chéri : « Pour l’ins­tant, tout se passe à merveille. Il ne connaît rien au tennis »

Jean Muller
Lors du célèbre podcast d’Isner, Johnson, Stock et Querrey, la joueuse améri­caine qui est sans filtre a dévoilé encore un peu plus sa vie privée. 

Agée de 32 ans, elle veut un chéri et elle donc essayé les sites de rencontres. 

Cela a fonc­tionné car elle a visi­ble­ment rencontré une perle rare.

« Je vois quel­qu’un. On est déjà sortis huit ou neuf fois, et tout s’est passé très vite. Pour l’ins­tant, tout se passe à merveille. Il ne connaît rien au tennis, il a les yeux bleus et il travaille dans la finance. Il vient de créer sa propre entre­prise. J’espère que ça marchera. Je suis une femme de carac­tère, pas faite pour tout le monde. On verra s’il peut le supporter. J’ai beau­coup de person­na­lité et je peux être un peu explo­sive, comme beau­coup l’ont sans doute remarqué sur le court »

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 12:40

