À moins d’une semaine du début de l’Open d’Australie (12 au 26 janvier), Red Bull a orga­nisé lundi soir sur la Rod Laver Arena un petit tournoi d’ex­hi­bi­tion, remporté par Holger Rune.

L’événement a donné lieu à un échange amusant entre Matteo Berrettini, en mode inter­vie­weur, et Casper Ruud qui s’échauf­fait avant d’af­fronter Rune.

Berrettini : « On dirait que tu vas affronter Holger (Rune) »

Ruud : « Nous sommes les meilleurs amis du monde main­te­nant… nous nous sommes entraînés ensemble cette semaine, ça devrait être amusant »

Berrettini : « Il vient de me dire qu’il te détestait »

Ruud : (rires) « Je n’es­père pas ! »

Berrettini : « Non, non, je plai­sante, il ne m’a pas dit ça »

Berrettini & Ruud having some fun during their match for Red Bull Bassline



Matteo : “It looks like you’re playing Holger”



Casper : “We’re best friends now… we prac­ticed this week so it should be fun”



Matteo : “He just told me he hates you” 😂



pic.twitter.com/ttpl00Gt0j