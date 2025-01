S’il est déjà consi­déré par la grande majo­rité des obser­va­teurs comme le GOAT (le plus grand joueur de tous les temps), Novak Djokovic conserve quelques sources de moti­va­tion, et notam­ment celle de remporter un 25e titre du Grand Chelem pour dépasser Margaret Court et devenir ainsi le seul recordman, hommes et femmes confondus.

« Du point de vue de ses objec­tifs, rien ne sera diffé­rent. Il restera concentré sur les Grands Chelems, avec la possi­bi­lité de disputer davan­tage de tour­nois cette année. Il faut s’at­tendre au dernier grand effort de Novak pour atteindre le 25e titre du Grand Chelem. Il s’in­vente des objec­tifs depuis un certain temps déjà, même les ‘haineux’ les plus tenaces ne peuvent plus contester qu’il est le plus grand de tous les temps. Il est en compé­ti­tion avec lui‐même », a expliqué le célèbre jour­na­liste serbe Sasa Ozmo à Sportklub.