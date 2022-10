Battu pour la quatrième fois de sa carrière en finale ATP, ce dimanche face au Japonais Yoshihitio Nishioka à Séoul, Denis Shapovalov a décidé de faire preuve d’un peu d’hu­mour lors de la remise des prix. « Ton jeu est si pénible à jouer mais tu réalises une si belle saison », a lancé le Canadien lors de son discours devant un Nishioka hilare.

Et lorsque c’était à son tour de parler, ce dernier ne s’est pas gêné pour lui répondre, toujours sur le ton de la rigo­lade et de la bonne humeur. « Tu as dit que c’était très ennuyeux de jouer contre moi, et ça me rend heureux ! », a déclaré le 56e joueur qui réalise une belle fin de saison après son très beau parcours à Washington début août où il s’était seule­ment incliné en finale face à un grand Nick Kyrgios.