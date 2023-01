Si la tension doit commencer à monter pour les joueurs à quelques jours du début de l’Open d’Australie et après le tirage au sort de ce jeudi, Novak Djokovic et Diego Schwartzman ne semblent pas vrai­ment perturbés.

Présents en salle de sport à Melbourne, les deux hommes ont décidé de réaliser un petit sketch filmé de quelques secondes en recréant la fameuse séquence de Lionel Messi après le match de l’Argentine face aux Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe du monde de football.

Ce jour‐là, Messi, inter­viewé par un média argentin après un match houleux et tendu, avait étonné beau­coup de monde en appa­rais­sant très frustré et en distil­lant quelques mots doux à un joueur néer­lan­dais qui passait par là et qui le regar­dait avec un peu trop d’in­sis­tance. « Qué miras, bobo ? Andá para allá ! » (Qu’est‐ce que tu regardes, idiot ? Va là‐bas !), avait alors lancé le numéro 10 argentin.

La verdad que no creo haberme desper­tado pensando en ver a Djokovic imitando a Messi con Schwartzman pero la vida tiene esa cuota de sorpresa pic.twitter.com/zWXRPa31bD — SvenARG ⭐⭐⭐ (@SvenARG) January 12, 2023

Une séquence qui a suscité énor­mé­ment de mèmes et de détour­ne­ments sur la toile surtout après le sacre de l’Albiceleste au Qatar. Du coup, Novak Djokovic, en grand fan de foot­ball, et Diego Schwartzman, plus argentin que jamais, se sont bien amusés à jouer les acteurs.