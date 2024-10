L’Académie de Rafael Nadal a vécu une nuit d’enfer et ce matin elle était mécon­nais­sable. En cause des violentes pluies qui ont trans­formé les courts en véri­table piscine.

Du coup, beau­coup de messages ont été postés pour soutenir le team de Rafa. Logiquement, le staff a remercié les « fans » pour leur soutien tout en se mettant au boulot pour permettre à l’aca­démie d’être rapi­de­ment opéra­tion­nelle rapidement.

« Merci beau­coup à tous pour vos messages d’amour et de préoc­cu­pa­tion après l’énorme orage que nous avons subi la nuit dernière. L’important est que nous allions tous bien et que nous travail­lions dur pour reprendre une vie normale à l’aca­démie dès que possible. Merci aux aux formi­dables équipes d’en­tre­tien et de nettoyage pour leurs efforts, ainsi qu’à tous ceux qui nous ont aidés ! »