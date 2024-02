C’est l’ar­tiste en personne sur son compte Facebook qui a permis à mettre fin à une polé­mique autour de la présence du cham­pion suisse à ses côtés ce dimanche dans la célèbre émis­sion au canapé rouge de Michel Drucker. Extraits.

Mes chers amis,

Ce message afin de faire une petite recti­fi­ca­tion au sujet de mon passage dans l’émission « C à vous » et à mon annonce concer­nant Roger Federer.

Dans l’enthousiasme, je me suis mal exprimé. Roger Federer ne sera pas person­nel­le­ment présent sur le canapé rouge de Michel Drucker, par contre il a eu la gentillesse et la déli­ca­tesse d’être présent par vidéo et de m’adresser un petit message person­na­lisé. Et avec le talent qu’on lui connaît, celui‐ci m’a profon­dé­ment touché.



Voilà, je tenais à mettre les choses au clair afin qu’il n’y ait aucun malen­tendu.

Croyez bien que la surprise reste de taille pour moi qui suis un admi­ra­teur absolu de cet athlète de génie.

Je vous embrasse et vous donne rendez‐vous le 11 février prochain sur France 3 pour le découvrir.