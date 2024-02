Ugo réalise un bon tournoi à Marseille où les condi­tions de jeu lui sont plutôt favo­rables. Après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales où il affron­tera Hubert Hurkacz. Comme son coach Jérémy Chardy est à Oslo pour l’étape de l’UTS, le Mosellan est en totale autonomie.

« On est ensemble toutes les semaines, je sais ce que j’ai à faire quand j’entre sur le court. C’est bien aussi parfois de ne pas être ensemble (rires), on est tout le temps sur le circuit, ce n’est pas facile. C’est dans la conti­nuité. On s’était posé la ques­tion à savoir s’il fallait avoir quel­qu’un d’autre en plus. Et puis, après réflexion, je lui ai dit que je préfé­rais avoir un seul discours. Même s’il n’est pas là, je sais à quoi m’en tenir. C’est plus clair dans ma tête, c’est un bon équilibre. »